Parchim : Picknickkonzert kann beginnen

16. August 2019, 05:00 Uhr

Die „Oldtime Marching Band“ gastiert in diesem Jahr in Parchim, während die Gäste des Picknickkonzerts es sich auf der Wiese gemütlich machen. Am Sonntag, 18. August, findet ab 15 Uhr das bereits elfte Picknickkonzert in Parchim statt. Wer keinen eigenen Picknickkorb mitbringen kann, wird vor Ort versorgt. In der Parkanlage „Alter Friedhof“ wurden bis heute noch Baumpflegemaßnahmen von einer Fachfirma vorgenommen, damit dort die Veranstaltung stattfinden kann.