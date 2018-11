Parchim: Zusammenstoß auf Straßenkreuzung - Autofahrerin verletzt

von svz.de

23. November 2018, 11:09 Uhr

Beim Zusammenstoß zweier Autos in Parchim ist am Freitagmorgen eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 07:30 Uhr auf einer ampelgeregelten Straßenkreuzung in der Ludwigsluster Chaussee. Eine 51-jährige Autofahrerin wurde dabei leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden, der insgesamt auf ca. 11.000 Euro geschätzt wurde. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.