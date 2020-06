von Polizeiinspektion Ludwigslust

09. Juni 2020, 14:57 Uhr

In Parchim hat am Dienstagmittag ein Kleintransporter ein Fahrrad erfasst. Bei dem Zusammenstoß gegen 12 Uhr in der Buchholzallee wurde der 57-jährige Fahrradfahrer leicht verletzt. Der aus Deutschland stammende Fahrradfahrer wurde anschließend zur weiteren Behandlung in Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt jetzt zur genauen Unfallursache.