Parchim: Einbruch in Getränkemarkt

von Polizeiinspektion Ludwigslust

25. Februar 2020, 10:57 Uhr

Unbekannte Täter sind in der Nacht zum Dienstag in einen Getränkemarkt in Parchim gewaltsam eingedrungen. Dem Spurenaufkommen zufolge, stiegen die Täter gegen Mitternacht gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein. Ob etwas gestohlen wurde, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Die Kriminalpolizei kam zum Einsatz und sicherte Spuren am Tatort. Die Polizei in Parchim (Tel. 03871/ 6000) ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall und bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise zu diesem Vorfall, der sich in der Straße "Am Eichberg" ereignet hat.