von svz.de

19. April 2019, 12:34 Uhr

Die Polizei in Parchim ermittelt wegen Betruges gegen eine noch unbekannte Tätergruppe. Diesen Tätern gelang es, einer 82-jährigen Frau aus Parchim mit mehreren Telefonanrufen eine Notsituation eines Familienmitgliedes vorzutäuschen. In der Folge händigte die Geschädigte einem der Täter am Donnerstagnachmittag einen größeren Bargeldbetrag aus.