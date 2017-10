Kunst : Pampiner 2018 in Venedig dabei

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 1

von Wolfried Pätzold

erstellt am 18.Okt.2017 | 21:00 Uhr

„Ich freue mich riesig. Heute habe ich die Einladung zur Teilnahme an der Skulpturenausstellung, die im nächsten Jahr anlässlich der Architektur Bieneale in Venedig stattfindet, erhalten“, so Bildhauer Herbert W.H. Hundrich gegenüber der Parchimer Zeitung. Von Mai bis November 2018 stellen internationale Künstler ihre Werke unter dem Motto „Raum + Zeit und Existenz“ aus. In den kommenden Wochen wird Herbert W. H. Hundrich in seinem Atelier in Pampin dafür spezielle Skulpturen entwickeln.

In den vergangenen Wochen konnten Besucher des Alten Friedhofes in Parchim miterleben, wie Herbert W. H. Hundrich drei seiner dort seit 2011 ausgestellten Arbeiten restauriert hat. Sie erinnern an die Kunstmeile der Buga 2009. In Kürze soll die Restaurierung abgeschlossen sein.