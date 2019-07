Mestlin : Ohrenschmaus mit Rätselfaktor

Die Festspiele MV waren erneut zu Gast im Mestliner Kulturhaus, diesmal mit dem Weltmusikquartett Quadro Nuevo. Schon am Anfang begann das Publikum zu rätseln, welches Volkslied denn zu hören sei, doch es war schwierig. Die Musiker Evelyn Huber an der Harfe, Mulo Francel am Saxofon und Klarinetten, D.D. Lowka am Kontrabass und an den Percussions sowie Andreas Hinterseher am Akkordeon, Vibrandoneon, Bandoneon und Trompete hatten Volksweisen aus verschiedenen Ländern parat und völlig neu arrangiert. Herausragend auch die Soloeinlagen der Musiker, insbesondere von D.D. Lowka. Was er aus und mit dem Kontrabass machte, war durchaus sehens- und hörenswert. Das Publikum honorierte dieses von der Sparkasse Parchim-Lübz gesponserte Konzert mit tosendem Beifall und dankte für die musikalische Neuinterpretation verschiedenster Volkslieder in sehr gefühlvoller Art.

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: