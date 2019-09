von Onlineredaktion pett

03. September 2019, 05:00 Uhr

Training für das Gehirn im Club am Südring: Im Jugend- und Familienzentrum in Parchim wird morgen unter dem Motto „Nutze deine Möglichkeiten“ ein mentales Training angeboten. Die lizenzierte Trainerin Annegret Bretz ist dabei. Beginn ist am Mittwoch um 10 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos. Um Anmeldung unter Telefon 03871/212337 wird gebeten.