Stadtradeln : Nun wird in die Pedale getreten

Dass die Zahl der Pedalritter in der Kreisstadt stetig zunimmt, ist im Alltag nicht zu übersehen. Ab Montag haben Zweiradfreunde zumindestens symbolisch in Parchim Vorfahrt. Um Punkt 10 Uhr will Bürgermeister Dirk Flörke (CDU) öffentlichwirksam vor dem historischen Rathaus sein Dienstauto „einmotten“. Und auch die Hortkinder und Erzieher, die ihre letzten Ferientage genießen, fahren heute mit dem Drahtesel gemeinsam nach Kiekindemark. Selbst die Pilzsammler, die auf die Erfahrung des langjährigen Experten Jürgen Gärtner setzten, starten um 14 Uhr auf dem Schuhmarkt zu einer „Pilzradeltour“ in Wälder der Umgebung. Alle vereint ein Gedanke: Fahrrad fahren macht Spaß und trägt dazu bei, einen persönlichen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.

Seit neun Jahren treten deutschlandweit KommunalpolitikerInnen und BürgerInnen für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale.

von Wolfried Pätzold

erstellt am 27.Aug.2017 | 10:32 Uhr