Parchim : Neue Führungsspitze

Kreishandwerkerschaft Südwestmecklenburg stellt sich neu auf

von Onlineredaktion pett

15. Oktober 2019, 05:00 Uhr

Eine Ära im Handwerk geht zu Ende: Nach 19-jähriger Amtszeit, zuletzt seit 2002 als Kreishandwerksmeister im Südwesten, übergab Hans-Werner Mrowiec aus Altersgründen den Staffelstab an seinen einstimmig gewählten Nachfolger Reiko Ehbrecht. Der 44-jährige Metallbauer und sein Bruder Stefan sind Gründer und Inhaber der SME Stahl- und Metallbau Ehbrecht in Dömitz mit rund 65 Beschäftigten. Turnusmäßig bestimmte die Mitgliederversammlung der Kreishandwerkerschaft Westmecklenburg-Süd am Montag einen neuen Kreishandwerksmeister, Stellvertreter, Vorstand, Rechnungs- und Kassenprüfungsausschuss sowie eine neue Geschäftsführung. Stellvertreter ist zukünftig der Parchimer Obermeister der Maler- und Lackierer-Innung Westmecklenburg-Süd Bodo Neß. Als neue Vorstandsmitglieder gewählt wurden Katrin Mulsow und Andy Mrowiec . Erneut ins Amt des Vorstandes wurden Ronald Neumann und Siegbert Uplegger bestellt. Einen Wachwechsel gab es ebenfalls in der Geschäftsführung. Die Mitglieder wählten einstimmig Sandra Flörke als neue Geschäftsführerin. Die gebürtige Parchimerin war bereits seit August als stellvertretende Geschäftsführerin mit Übernahmeoption eingestellt worden.