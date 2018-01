Msrnitz : Mobbing auf Schulbühne gebracht

Präventionsbeamte der Polizei präsentieren gemeinsam mit Landespolizeiorchester neues Projekt für Schulen im Landkreis

Große Spannung herrschte gestern bei den Schülern der 5. und 6. Klassen der Marnitzer Schule, denn sie erlebten eine Art Uraufführung der Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Ludwigslust. Seit Anfang vergangenen Jahres hatten Kathleen Guder, Sandra Hahndorf, Christin Höfler, Karola Sachse, Ralf-Theo Mundt sowie das Landespolizeiorchester gemeinsam eine eigene Idee für ein Präventionsprojekt umgesetzt. Unter dem Motto „...und raus bist Du“ haben die Beamten eine kleine Geschichte zum Thema Mobbing in der Schule, Gewalt und Zivilcourage entwickelt. Unterstützt wurde das Projekt durch das Landespolizeiorchester, welches verschiedene Stücke neu arrangierte und so durch unterschiedliche Stimmungen die Begleitmusik spielte.

Kathi, eine Schülerin, wird von Jessi gemobbt. Ob in der Klasse oder im Sportunterricht bis hin zu negativen Fotos im sozialen Netzwerk wird die Schülerin diskriminiert. Für die Umsetzung dieser Idee holten sich die Präventionsbeamten sogar professionelle Hilfe. „Hinnerk Schönemann, Schauspieler aus Plau am See, war einen Tag bei uns und gab wertvolle Tipps“, erzählt Kathlen Guder. Sehr gut setzten die Präventionsbeamten das Thema um.

Dass „es so bei uns in der Klasse nicht ist“, meinte hinterher beispielsweise Sophie, „Es hat uns gezeigt, was passieren kann“. Auch die anderen Schüler zeigten sich stark beeindruckt. Dass sie dieses Projekt aufmerksam verfolgten, zeigt auch die Tatsache, dass die Schüler sogar in einem kleinen Video einen minimalen Fehler entdeckten.

Nach einer kleinen Pause wurde in zwei Workshops die Wichtigkeit des gemeinsamen Handelns herausgearbeitet. Auch wenn mehrere Personen an einem Strang ziehen, muss man gemeinsam als Gruppe agieren, will man die gestellten Aufgaben meistern.

In dem anderen Workshop haben die Mädchen und Jungen mit dem Dirigenten Christof Koert vom Landespolizeiorchester gelernt, dass man rhythmische Musik mit den verschiedensten Gegenständen und sogar mit dem eigenen Körper machen kann. Mal laut, mal leise, mal mit mehr oder weniger Gefühl war der Rhythmus erst im Gleichklang wohltuend, obwohl auf Schaufeln, Tonnen, Rohren und sonstigen Gegenständen getrommelt wurde. „Müllmusik“ nannte es der Dirigent. „Dabei kommt es vor allem auf das Gemeinsame an. Jeder kann Krach machen, aber erst in dem Miteinander aller kommt es zu einem harmonisch klingenden Rhythmus und klingt wie Musik, so wie in einem Orchester“, sagt Koert. Wie das klingen kann, das zeigten alle am Schluss in einem großen gemeinsamen Finale.

Diese Premiere gestern an der Marnitzer Schule war der Auftakt für weitere Vorstellungen vorrangig für die Klassenstufen 5 und 6. Interessierte Schulen des Landkreises können sich bei den Präventionsbeamten der Polizeiinspektion Ludwigslust melden, der Auftritt ist kostenlos für die Schulen.