Parchim : Mittelalter-Frau unterwegs

von svz.de

03. August 2019, 05:00 Uhr

Am morgigen Sonntag, 4. August, führt die Mittelalter-Frau, alias Steffi Schröder, interessierte Gäste durch die Stadt Parchim. Beginn ist um 10 Uhr ab dem Moltkedenkmal.Auch an den nächsten Sonntagen (letzter Termin ist der 25. August) führen eine Mitteltalter-Frau sowie Rudolf Tarnow Besucher durch Parchim. Start ist jeweils um 10 Uhr auf dem Moltkeplatz. Die letzte Stadtführung findet am 1. September statt.