Parchim : „Mister Rooftop“ singt bei Sommertour

von Thorsten Meier

19. Juli 2019, 05:00 Uhr

Mit einem absoluten Highlight kommt die NDR-Sommertour wieder nach Parchim. Am Sonnabend, dem 3. August, um 18.30 Uhr wird Stargast Nico Santos auf dem Festplatz an der Bergstraße auftreten – der Platz mitten in Parchim hatte sich schon vor zwei Jahren als idealer Sommertour-Standort erwiesen. Mit Hits wie „Safe“, „Rooftop“ und „Home“ sang er sich in die deutschen Charts und wurde zu einem der erfolgreichsten Newcomer des vergangenen Jahres. Also den Termin schon mal vormerken.

Die Tanzmusik für einen schönen Sommerabend in Parchim liefert die Band Dirty Royal Orchestra.

Moderiert wird diese Veranstaltung von den „Frühaufstehern“ Marko Vogt und Susanne Grön. Sie präsentieren ein großes Staraufgebot für Mecklenburg-Vorpommern – garantiert der Lieblingsmix des Sommers.

Die Übergabe der Stadtwette findet übrigens am Montag, dem 29. Juli, ab 12.30 Uhr statt. Der Gewinn soll an die Freiwillige Feuerwehr in Parchim gehen, heißt es.