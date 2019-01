Parchim : Minister bringt Fördergeld für neue Drehleiter

von Christiane Großmann

10. Januar 2019, 08:39 Uhr

Das Jubiläumsjahr zum 125. Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Parchim geht schon gut los: Innenminister Lorenz Caffier kommt am 14. Januar in die Eldestadt. Im Gepäck hat er den Bewilligungsbescheid zur Anschaffung eines Drehleiterfahrzeuges. Es soll noch in diesem Jahr auf den Hof rollen (SVZ berichtete). Die Gesamtinvestition von etwa 600 000 Euro wird als Drittelfinanzierung vom Land, Landkreis und der Stadt gestemmt. Das jetzige Fahrzeug wurde im Jahr 2000 in Dienst gestellt.