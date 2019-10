Spornitz : Messe zu Ehren des heiligen Hubertus

Spornitzer Kirche lud zum Gottesdienst

Zum Gedenken an den heiligen Hubertus von Lüttich gab es gestern in der Spornitzer Kirche zum zwölften Mal einen Gottesdienst. Der junge Edelmann war der Überlieferung nach ein leidenschaftlicher und ausschweifender Jäger, der anfangs die Erlegung des Wildes als reinen Selbstzweck ansah. Später erkannte Hubertus jedoch alle Wesen als Geschöpfe göttlichen Ursprungs. Die sechsköpfige Jagdhornbläsergruppe „Weidmannsheil“ aus Eldenburg-Lübz trat in Spornitz auf. Im Anschluss an den Gottesdienst wurde in das Pfarrhaus zu Imbiss, Kaffee, Glühwein und Kuchen eingeladen. Mitglieder der Jagdgenossenschaft Lewitzrand-Spornitz und Jäger standen für aufgeschlossene Gespräche bereit.