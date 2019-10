Matzlow-Garwitz : Matzlower feiern den Herbst

Fackel- und Laternenumzug der Kindergarten- und Grundschulkinder

Von der Grundschule in Matzlow auf dem Bürgersteig entlang der Linden- und der Landstraße 09 bis hinter das Garwitzer Freibad bot sich am Freitagabend eine Kombination aus Fackel- und Laternenumzug dar. Der Umzug der Kindergarten- und Grundschulkinder mitsamt ihren Eltern wurde von der Feuerwehr abgesichert. Am Ziel angekommen, wurde es gemütlich bei Feuer, Grillgut und Musik. Das sechsköpfige Team der Matzlower Kindertagesstätte um ihre Leiterin Evi Hackelberg hatte gemeinsam mit den Kindern ausreichend Teig vorbereitet, der dann frisch in die Waffeleisen kam. Den nächsten Laternenumzug hat die Grundschule für ihre dritten und vierten Klassen mit der Kirchengemeinde Spornitz zu Ehren des Heiligen St. Martin geplant.