Gemeindefusionen : Marnitz und Suckow rücken näher

Gemeinden verhandeln über Zusammenschluss. Einwohnerversammlungen und weitere Gespräche im Amt Eldenburg-Lübz sind geplant.

von Michael Beitien

26. Februar 2018, 05:00 Uhr

Aus zwei mach eins. So soll es am Jahresende in den Ruhner Bergen heißen. Aus den zwei bisher eigenständigen Gemeinden wird zum 1. Januar 2019 eine neue mit dem Namen Marnitz-Suckow. Nach ausgiebigen Verhandlungen zwischen den Kommunen wurde ein Gebietsänderungsvertrag ausgehandelt, erfuhr SVZ von Suckows Bürgermeister Jürgen Kühl. Auf Einwohnerversammlungen soll er vorgestellt werden. Für die Kommune Suckow ist es vor allem wichtig, dass Kindertagesstätte, Gemeindezentrum und Feuerwehr erhalten bleiben.

Viele Gemeinden haben sich in den vergangenen Jahren bereits zusammengeschlossen. In einigen Ämtern bahnen sich weitere Fusionen an, in anderen gibt es keine Bestrebungen.

„In unserem Amt befassen wir uns in mehreren Gemeinden mit einer möglichen Fusion“, sagt Gerd Holger Golisz, Amtsleiter Zentrale Dienste im Amt Eldenburg-Lübz. „Für den Zusammenschluss der Gemeinden Marnitz und Suckow stehen die Zeichen gut.“ Der Entwurf des öffentlich-rechtlichen Vertrags wurde durch eine Verhandlungsgruppe unter Mitwirkung von Golisz erarbeitet und in den Gemeindevertretersitzungen regelmäßig dargelegt. „Als nächstes finden Einwohnerversammlungen in beiden Gemeinden statt“, sagt der Amtsleiter. Hier werde informiert, Fragen werden beantwortet und weitere Anregungen aufgenommen.

Die Gemeinden Granzin, Passow und Werder haben mehrheitlich Beschlüsse zur Aufnahme von Fusionsverhandlungen miteinander gefasst, so Golisz. Im Wege der Haushaltskonsolidierung sei festgestellt worden, dass die finanzielle Entwicklung der Gemeinden trotz umfangreicher Konsolidierungsmaßnahmen voraussichtlich auch in den nächsten Jahren kaum Spielraum für eigenständiges Handeln zulassen werde.

Zur Verhandlungsführung wurde eine paritätisch aus Vertretern der Gemeinden und des Amtes besetzte Arbeitsgruppe gebildet. „Im Fazit der vorausgegangenen Beratungen sehen die Vertreter den weiteren Verhandlungen optimistisch und zunächst ergebnisoffen in dem Bestreben, die gegenseitigen Interessen für die beteiligten Seiten partnerschaftlich und im Sinne des kommunalen Wohlergehens zu regeln, entgegen“, sagt Golisz. „Die Beratungen verlaufen in dieser Dreierkonstellation konstruktiv, es gibt allerdings auch unterschiedliche Auffassungen. Die Partner diskutieren darüber und fanden bis dato gute Lösungen. Interesse dürfte der Name des Rechtsnachfolgers erwecken. Ein Vorschlag wäre Kirch Benthen. Man darf gespannt sein.“

Auch in der vergangenen Zeit haben im Amtsbereich Eldenburg-Lübz Fusionen stattgefunden. Beispiele sind die Gemeinden Karbow-Vietlübbe und Wahlstorf zur Gemeinde Gehlsbach, Lübz mit Broock und Lutheran.