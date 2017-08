Parchim : Malermeister ausgezeichnet

vergrößern 1 von 1 Foto: Ludwig 1 von 1

Doppelter Anlass zum Feiern: Bodo Neß Obermeister der Maler- und Lackierinnung Westmecklenburg Süd, bekam zum 50. Geburtstag Besuch von der Handwerkerschaft. Kreishandwerksmeister Hans-Werner Mrowiec zeichnete den Parchimer Jubilar mit der Ehrennadel des Handwerks der Handwerkskammer Schwerin in Silber aus.

Der Meisterbetrieb besteht seit vielen Jahren in der Kreisstadt. Bodo Neß legte seine Meisterprüfung schon 1994 ab. Der Parchimer engagiert sich zudem im Vorstand der Handwerkerschaft und in der Vollversammlung der Handwerkskammer Schwerin. Der Familienbetrieb bietet neben Maler- und Tapezierarbeiten auch dekorative Wandgestaltung, Wärmedämmung und Fassadengestaltung an. Malermeister Bodo Neß betont die Leidenschaft, mit der die Mitarbeiter ihr Handwerk ausüben und beherrschen – was im Stadtgebiet für die Parchimer an diversen Gebäuden zu sehen ist.

Zur Maler- und Lackierer-Innung Südwestmecklenburg gehören 27 Betriebe im gesamten Landkreis Ludwigslust-Parchim.

von Udo Mitzlaff

erstellt am 05.Aug.2017 | 05:00 Uhr