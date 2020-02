LK Ludwigslust-Parchim: Aktuell Telefonbetrüger unterwegs

von Polizeiinspektion Ludwigslust

06. Februar 2020, 16:20 Uhr

Im Landkreis Ludwigslust- Parchim bedrängen Betrüger aktuell lebensältere Menschen am Telefon. Aus den Regionen Plau, Parchim und Zarrentin erhielt die Polizei am Donnerstagnachmittag bereits die ersten Hinweise. Die Anrufer geben sich am Telefon als Polizisten, Enkel oder Mitarbeiter von Lottogesellschaften aus. Die Polizei warnt davor, auf die Forderungen der Betrüger einzugehen. Keinesfalls sollte Bargeld übergeben oder überwiesen werden. Zudem sollten am Telefon keine Angaben zu Vermögensverhältnissen gemacht werden.