In den Reigen der Laternenumzüge in unserer Region reihte sich am Mittwochabend auch die Musik-Kindertagesstätte Spornitz ein.

von hkam

09. November 2018, 09:54 Uhr

Beim Rundkurs der Kinder und Eltern durch das Dorf zog die Jugendwehr des Dorfs mit Fackeln voran. Das Zugende wurde ebenfalls durch die Spornitzer Feuerwehr gesichert.