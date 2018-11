Am Donnerstag : Lese-Café in Marnitzer Kirche

von svz.de

13. November 2018, 13:10 Uhr

Dörte Hansens „Altes Land“ steht diesmal im Mittelpunkt im „Lese-Café“ in Marnitz. Zum Austausch darüber wird am Donnerstag dieser Woche herzlich in die Marnitzer Kirche eingeladen. Außerdem stellen zwei Besucher ihre aktuelle Lieblingslektüre vor: ein Sachbuch sowie ein belletristisches Buch. „Und wir gucken uns an, was es an Neuerscheinungen gibt“, stimmt Pastor Konrad Kloss auf den um 19 Uhr beginnenden Leseabend ein, zu dem alle Interessenten herzlich willkommen sind. Veranstalter ist die Kirchengemeinde Marnitz. Bevor die Besucher sich verabschieden, wird gemeinsam ein Buch ausgewählt, das dann beim nächsten Lese-Café im Mai 2019 im Mittelpunkt steht.