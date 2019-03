Parchim : Leben in Balance

Susanne Scharf aus Güstrow beim Frauenfrühstück in Parchim

11. März 2019, 09:44 Uhr

Netten Frauen begegnen, zusammen frühstücken, Bläserklängen lauschen und gleichzeitig erfahren, wie man sein Leben in Balance gestalten kann: All das erwartet Besucher beim nächsten Frühstückstreffen für Frauen am 30. März in Parchim.

Wer sich nach mehr Ausgewogenheit im Alltag sehnt, sollte vier Bereiche des eigenen Lebens genauer unter die Lupe nehmen: die berufliche Arbeit, das soziale Umfeld, die Selbstfürsorge und die Zukunft. Jeder hat nur 24 Stunden am Tag zur Verfügung. Vielleicht ist es eine Hilfe, Entscheidungen bewusster zu treffen und die Schwerpunkte zu überdenken und selbst festzulegen. Manchmal sind wir in der Routine wie gefesselt und wollten doch eigentlich Dinge erleben oder gestalten, zu denen wir einfach nicht kommen. Meistens haben wir aber mehr in der Hand, als wir meinen.

Als Referentin gibt Susanne Scharf aus Güstrow beim Frühstückstreffen Denkanstöße für ein Leben in Balance. Sie ist von Beruf Erzieherin und seit 34 Jahren verheiratet sowie Mutter von zwei erwachsenen Söhnen. Eigene Eheprobleme, die sie und ihr Mann mit Gottes Hilfe bewältigen konnten, haben beide bewogen, sich als Paarberater ausbilden zu lassen. Viele Jahre haben sie diese Tätigkeit in Bayern ausgeübt. Seit Januar 2017 helfen sie in Güstrow und Umgebung Paaren, ihre Beziehung zu stärken und die Liebe zu vertiefen. Als Referentin für Themen, die besonders Frauen bewegen, ist Susanne Scharf auch allein unterwegs. Sie mag es besonders, Frauen für ihr Leben zu ermutigen.

Das Frauenfrühstückstreffen am 30. März beginnt um 9 Uhr im Kreistagssaal in der Putlitzer Straße 25. Unter Leitung von Kantor Fritz Abs begleitet der Posaunenchor der St. Georgen-Kirchengemeinde Parchim das Programm musikalisch. Karten sind im Vorverkauf bei „Der Buchladen rein(ge)lesen“ in der Blutstraße in Parchim (Telefon 03871/451500) für 12 Euro erhältlich. Das Team der Lewitz-Werkstätten sorgt in bewährter Weise für das Frühstück. Mechthild Netzel