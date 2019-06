Platschow : Landesstraße bei Platschow voll gesperrt

Landesstraße 82 vom 3. Juni bis voraussichtlich 17. Juli komplett gesperrt

von Michael Seifert

01. Juni 2019, 05:00 Uhr

Wer von Platschow nach Brunow will, muss in den nächsten Wochen mehr Zeit einrechnen und Umwege fahren: Die Landesstraße 82 wird vom 3. Juni bis voraussichtlich 17. Juli komplett gesperrt, informiert das Straßenbauamt Schwerin. Grund ist die Erneuerung der Fahrbahn. Gebaut wird von Montag an auf einer Länge von zwei Kilometern – und zwar außerhalb der jeweiligen Dörfer. Für die gesamte Bauzeit wird eine Umleitungsstrecke ausgewiesen. Die führt von Brunow zur L 08 über Ziegendorf und weiter nach Drefahl, Pampin und Platschow – sowie umgekehrt.

Busbeförderung und Müllentsorgung sind mit den zuständigen Unternehmern abgestimmt, so das Straßenbauamt. Für Behinderungen bittet es um Verständnis.