27. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die Organisatoren der diesjährigen Kunstschau laden alle Interessierten zur Kunstauktion ein. Am 4. August kommen ab 11 Uhr in der Parchimer Stadthalle 26 Kunstwerke unter den Hammer. Auch in diesem Jahr endet die 7. Kunstschau in der Stadthalle mit einer Kunstauktion. Mit dem Erlös wird die Parchimer Tafel unterstützt.