von svz.de

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Die 7. Kunstschau präsentiert vom 6. Juli bis 3. August Druckgrafiken von 20 namhaften Künstlern in der Stadthalle. Das Motto heißt in diesem Jahr „Kunst-Druck-Druck-Kunst“. Am 4. August findet eine Auktion statt.