PArchim : Kreativsonntag weckt Vorfreude aufs Osterfest

von Christiane Großmann

11. März 2019, 09:42 Uhr

Sieben Stunden lang konnten Bastler am Sonntag im Haus der Jugend an zwölf Ständen ihre Kreativität ausleben. Der vor 17 Jahren von Marianne Warnke initiierte Aktionstag erlebte seine 33. Auflage. „So lange die Besucher uns die Treue halten, machen wir das auch weiterhin“, verspricht die Cheforganisatorin, die in bewährter Weise von etwa 20 Helfern sowie dem Verein Jugend aus Parchim (JaP) unterstützt wurde. Die Mama sowie Großmama von Rike (6) und Timm (5) aus Crivitz haben sich den nächsten Termin längst notiert: Am 17. November unternimmt die Familie wieder einen Sonntagsausflug nach Parchim.