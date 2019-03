Parchim : Konzert der Erwachsenen

von svz.de

13. März 2019, 21:42 Uhr

Die erwachsenen Schüler der Kreismusikschule „Johann Matthias Sperger“ stehen nicht so häufig im Mittelpunkt wie die Jüngeren. Doch ein Musikinstrument zu lernen, das geht in jedem Alter. Eine Reihe von Ensembles machen das Spiel mit anderen zusammen möglich. Beim Erwachsenenkonzert stellen sich Damen und Herren mit ihrem Instrument vor und stellen sich der Herausforderung eines öffentlichen Auftritts. Das Konzert am kommenden Samstag, beginnt um 15 Uhr im Saal der Hauptstelle der Kreismusikschule, Ziegendorfer Chaussee 11 in Parchim. Der Eintritt ist frei.