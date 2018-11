Moosterzwerge aus Siggelkow : Kita-Kinder wollen es wissen: Woher kommt die Rettung?

Moosterzwerge aus Siggelkow zu Besuch bei der Hausärztin im Dorf und bei der Feuerwehr. Polizeimöwe Klara flog in der Kita ein

von Christiane Großmann

21. November 2018, 10:13 Uhr

Neugierig untersuchen die Siggelkower Moosterzwerge einen Notfallkoffer: Ein „Hausbesuch“ bei der im Dorf ansässigen Allgemeinmedizinerin Dr. Annett Leisner gehörte zu den spannenden Exkursionszielen der Kita-Kinder und gab ihnen viele Einblicke in das Aufgabenfeld eines Arztes.

Über einen längeren Zeitraum hinweg spürten die Jungen und Mädchen der DRK-Kindertagesstätte intensiv der Frage nach, woher in einem Notfall die Rettung kommt. Erklärtes Anliegen sei es gewesen, die Kinder dafür zu sensibilisieren, dass niemand zu klein ist zum Helfen, verdeutlicht Kita-Leiterin Rita Schlottmann. Dankbar hebt sie hervor: Wie so oft durfte das Erzieherteam auch bei diesem so wichtigen pädagogischen Projekt auf die Unterstützung von Einrichtungen im Umfeld als Bildungspartner der Kita sowie auf den Elternrat bauen.

So war auch die Jugendwartin der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Rom auf der Stelle bereit, mit den Großen über das Thema Brandschutz zu sprechen. Sarah Rattmann erlernte vor 18 Jahren selbst als Kind bei der Nachwuchstruppe das Feuerwehr-Abc. Die junge Mutter aus Klein Niendorf gehört heute zur Einsatzabteilung und leitet seit Frühjahr 2017 die Jugendwehr. Darüber hinaus engagiert sich die Mama des fast dreijährigen Moosterzwerges Jonas im Elternrat der Kita.

Gemeinsam mit ihrem Begleiter, dem kleinen Feuerdrachen Flammy, besprach Sarah Rattmann mit den Moosterzwergen auf altersgerechte Weise, dass Feuer ein Freund sein aber auch sehr gefährlich werden kann. In den kommenden Wochen zum Beispiel, wenn in vielen Wohnzimmern wieder die Lichtlein auf dem Adventskranz angezündet werden, gilt: Nie, nie, niemals die Kerzen aus den Augen lassen. Belohnt wurden alle aufmerksamen Zuhörer von Sarah Rattmann mit einer tollen Urkunde.

Für die zukünftigen Schulanfänger stand außerdem ein spannender Ausflug zur Feuerwache nach Parchim auf dem Programm. Währenddessen rückten die Siggelkower Kameraden aus und machten Station auf dem Kita-Parkplatz. Feuerwehrmann Manfred Bulgrin nahm sich viel Zeit für die Moosterzwerge, erklärte, demonstrierte und lud sogar alle Kinder zu einer Fahrt mit dem Feuerwehrauto ein.

Mit der Polizeimöwe Klara flog weiterer Besuch in der Kita ein. Die Moosterzwerge hatten die Sympathiefigur der Landespolizei Mecklenburg-Vorpommern vom ersten Moment an ins Herz geschlossen. „Auf spielerische Art und Weise sowie mit viel Gesang und Bewegung konnten die Kinder unter anderem ihr bereits vorhandenes Wissen vertiefen. Dieser Auftritt bot uns in den folgenden Tagen viele Anknüpfungspunkte für weitere Gespräche mit den Kindern“, berichtet Rita Schlottmann.

Immer wieder flossen auch praktische Übungen in das Projekt ein: Die Kinder trainierten, wie ein Notruf abgesetzt wird oder welche Möglichkeiten es gibt, Hilfe zu holen. Im Pflasterkleben und kleinere Verbände anlegen sind die Moosterzwerge mittlerweile schon richtige Profis geworden.