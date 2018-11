Parchim : Kindern Zugang zu Kunst und Kultur im Land ermöglichen

Der „Marktplatz Kultur und Schule in MV“ soll zum Gespräch animieren.

19. November 2018, 10:35 Uhr

Anbieten, Suchen, Finden. Ein buntes Treiben wie auf einem Marktplatz: Künstler, Kulturinstitutionen und Schulen treffen sich an einem zentralen Veranstaltungsort in ihrem Landkreis, in ihrer Kommune, um einen Kooperationspartner für ihr Projektvorhaben zu finden. Der Raum ist in verschiedene Bereiche aufgeteilt: Bildende Kunst, Musik, Literatur, Theater...

Mit dem „Marktplatz Kultur und Schule in MV“ möchte die Bildungsinitiative Kinder zum Olymp! der Kulturstiftung der Länder auf regionaler Ebene Kultur und Schule direkt und verbindlich miteinander ins Gespräch bringen und Kooperationen zwischen Kultureinrichtungen, Künstlern und Schulen initiieren. „Lernen und Lehren sind nicht ans Klassenzimmer gefesselt. Und gerade, wenn es um Kunst und Kultur geht, lohnt sich hier in MV der Schritt vor die Schultore“, kündigt Bildungsministerin Birgit Hesse an.

Viele Städte verzeichnen in den vergangenen Jahren eine vielversprechende Zunahme kultureller Angebote für Kinder und Jugendliche. Aber wie sieht es in ländlichen Regionen aus? Durch weite Wege und eine geringe Bevölkerungsdichte gestaltet sich hier der Zugang zu Kunst und Kultur oftmals schwierig.

An vier Orten im Land, in Parchim, Teterow, Neustrelitz und Barth, wird es wieder den „Marktplatz Kultur und Schule in MV“ geben. Teilnehmen können Vertreter aller Schulen in MV sowie verschiedener Kultur- und Kunsteinrichtungen von der Musikschule über das Museum bis hin zu Bibliotheken.

Interessierte melden sich bitte bis zum 20. November bei der Fachstelle Kulturelle Bildung unter Telefon 0381/2035478, per E-Mail an marktplatz@kubi-mv.de oder bei den Koordinatoren vor Ort an.