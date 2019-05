Parchim : Kinderfest am Sonntag auf Hafenterrassen

von svz.de

31. Mai 2019, 07:55 Uhr

Zum 7. Kinder- und Familienfest lädt der Gemeindeverband der CDU am Sonntag, 2. Juni, auf die Hafenterrassen in der Mühlenstraße ein. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr werden lustige Spiele geboten, auf deren Gewinner kleine Preise warten. Des Weiteren steht eine Hüpfburg bereit, man kann Minigolf spielen, mit dem Schiff eine Rundfahrt auf der Elde machen oder auf Ponys reiten.