Parchim : Kinderferienprogramm gegen die Langeweile

16. Juli 2019, 05:00 Uhr

Im Club am Südring ist in den Ferien ordentlich was los. Heute beginnt um 10 Uhr der Lesevormittag für alle Kinder, die Lust haben, in eine andere Welt abzutauchen. Frau Fette vom „Buchhaus Fette“ entführt in eine Welt voller Abenteuer, Spannung und Fantasie.

Am Nachmittag geht es dann auf zur Spielplatzrallye. Dabei erkunden die Ferienkinder die Spielplätze der Stadt. Am Donnerstag, 18. Juli, schauen die Kinder hinter die Kulissen des Parchimer Krankenhauses. Dort gibt es einen kindgerechten Vortrag über gesunde Ernährung.

Anmeldungen im Club am Südring unter der Telefonnummer 03871/212337.