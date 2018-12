Parchim : Jahresabschluss des Unternehmerverbands

von Carlo Ihde

Der Regionalverband des Unternehmerverbandes begeht seinen Jahresabschluss am 17. Dezember im Vielanker Brauhaus. Neben einer Betriebsführung wird Hagen Liedtke, Geschäftsführer Jobcenter Ludwigslust-Parchim, die Unternehmer über das Teilhabechancengesetz informieren. Dieses ermöglicht ab Januar 2019, Unternehmern und Langzeitarbeitslose mittels eines Förderprogramms zusammenzubringen. Für die Mitglieder des Verbandes fährt zum Abschlusstreffen ein Busshuttel der Fahrschule Poschmann. Dieser soll um 16.40 Uhr vom Parchimer Busbahnhof abfahren. Die Rückfahrt ist ab 21 Uhr in Vielank geplant. Es wird um eine Anmeldung für den Busservice bis 13. Dezember bei der Regionalgeschäftsstelle unter ludwigslust-parchim@uv-mv.de oder per Telefon unter 0179 / 5 34 00 43 gebeten.