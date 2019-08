Wendorf : Interesse an Pumpenhaus

von Onlineredaktion pett

02. August 2019, 05:00 Uhr

Die Gemeinde Kuhlen-Wendorf will das ehemalige Pumpenhaus in Wendorf verkaufen. Die Ausschreibungsfrist endete am 17. Juli. „Jetzt müssen wir es auch vergeben“, hatte Bürgermeister Ralf Toparkus auf der jüngsten Gemeindevertretersitzung erklärt.

„Es gab mehrere Angebote. Die Vergabe soll am 22. August erfolgen. Dann kommt die Gemeindevertretung wieder zusammen“, so Toparkus auf SVZ-Nachfrage. In der Ausschreibung sieht die Gemeinde eine künftige Nutzung für den Wohnungsbau vor.