Windkraft in Kritik : Info-Abend zum Infraschall in Muchow

von svz.de

03. Dezember 2018, 10:33 Uhr

Muchow bei Stolpe ist ein lebenswerter Ort. Doch seitdem ein Flurstück als Windeignungsgebiet ausgezeichnet wurde, befürchten die Muchower, dass bald Windmühlen ihre Landschaft prägen. Für die Aktionsgruppe „Freier Westhorizont in Muchow“ gibt es viele Fragen zu klären. Vor allem gesundheitliche Schäden durch den so genannten Infraschall. „Mit Genehmigung des ZDF dürfen wir die Reportage ,Windkraft in Kritik – Infraschall: Unerhörter Lärm‘ zeigen“, sagt Guido Tiedemann. Diese wird heute um 19 Uhr in der Konsumstuv gezeigt – anschließend Diskussion. sapa