Granzin : Imker hat die Probe gemacht

Hobbyimker Heinz Bismark nutzte die Möglichkeit und schickte seine Honigproben ein.

von Simone Herbst

19. November 2018, 10:16 Uhr

Über Hobbyimker Heinz Bismark aus Granzin berichteten wir im Juli. Er war bei Bio-Imker Wolfgang Pfeffer in Drefahl in die Lehre gegangen und baute sich drei Bienenvölker auf. Bismark beobachtete länger schon mit Sorge, dass sich das von Juni bis Oktober strahlend gelbblühende Jakobskreuzkraut immer weiter ausbreitet. Das Kraut ist giftig und kann sowohl bei Tieren als auch beim Menschen zu schweren Lebererkrankungen führen. Das Jakobskreuzkraut dient vielen Insekten wie Schmetterlingen und Fliegen als Nahrungsquelle. Bienen, so der Granziner, gehen lieber auf interessantere Nektarpflanzen wie Linde oder Raps. Finden sie jedoch nichts anderes, fliegen sie auch in das Jakobskreuzkraut.

Heinz Bismark nutzte die angebotene Möglichkeit, Proben seines Honig zur Untersuchung beim Landesamt für Landwirtschaft, Fischerei und Lebensmittelsicherheit einzuschicken. Jetzt hat er es schwarz auf weiß: Sein Honig ist nicht mit Pyrrolizidinalkaloiden (PA) belastet.