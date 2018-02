Heute geht’s am Forsthof um die Liebe

Partysaison beginnt in Mestlin / Am 8. März wieder Frauentagstanz

von Onlineredaktion SVZ

14. Februar 2018, 05:00 Uhr

Es geht um die Liebe – nach dem Erfolg des vergangenen Jahres beginnt die Partysaison auf dem Forsthof Mestlin wieder mit einer Valentinstagsparty. Die Besucher erwartet am heutigen Mittwoch ab 19 Uhr ein Überraschungs-Live-Musik-Programm, die Weltküchen-Spezialitäten des Forsthof-Cafés, die Bar und selbstverständlich die kleine Tanzbühne mit Musik für jeden Geschmack.

Doch damit nicht genug. Die Veranstaltungen gehen Schlag auf Schlag weiter. Das Heil- und Seminarzentrum am Forsthof Mestlin des Vereins Ichthys e.V. aus Augzin freut sich am 8. März den Frauentagstanz wieder anbieten zu können. Auch jetzt in der kalten Jahreszeit lädt das Café jeweils samstags und sonntags mit seiner Weltküche zum gemütlichen Verweilen, zu Gesprächen und hausgemachten herzhaften Mittags- und süßen Kaffeeköstlichkeiten von 11 bis 17 Uhr ein. Die aktuellen Veranstaltungen, das Seminarprogramm und nähere Informationen finden sich auf der Internetseite des Ichthys e.V. unter www.aurea-arcadia.de. Gern können sich Interessierte auch telefonisch informieren unter 0152 / 22 59 19 01.