PArchim : „Herkuleskeule“ zu Gast in der Stadthalle

von svz.de

13. März 2019, 07:26 Uhr

„Herkuleskeule“, der Name steht seit den 60ern für politisches Kabarett aus Dresden. Die Gruppe rührt mit den besten Texten von Philipp Schaller pflichtbewusst am Schlaf des deutschen Michel. Intelligent und immer ein bisschen böse ist die komödiantische Handschrift des Autoren. „Betreutes Denken“ heißt das Programm, das am kommenden Freitag ab 19.30 Uhr in der Parchimer Stadthalle aufgeführt wird. Nancy Spiller und Alexander Pluquett spielen und wühlen sich durch den Wust von Fakten und Fake-News. Karten können unter 03871/6067220 reserviert werden.