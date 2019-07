Parchim : Hauptausschuss tagt öffentlich

von svz.de

03. Juli 2019, 11:01 Uhr

Seit 1990 hat der Hauptausschuss in Parchim nichtöffentlich getagt. Jetzt steht fest: In Zukunft wird dies anders sein. Brigitte Kowalsky (Bündnis 90/Die Grünen) hat erfolgreich beantragt, die Hauptsatzung dahingehend zu ändern, dass die Bevölkerung an den Beratungen teilnehmen kann. Ihr Anliegen wurde von den Stadtvertretern bei sechs Enthaltungen mehrheitlich angenommen. Dinge in der Öffentlichkeit zu beschließen, belege, dass man es ernst damit meine, Transparenz zu zeigen, sodass auch das Vertrauen in die politische Arbeit vor Ort wieder wachsen könne.