PArchim : Halbzeit bei der Auslegung zur Raumplanung

von svz.de

12. März 2019, 08:42 Uhr

Noch bis zum 10. April besteht die Möglichkeit, sich mit Hinweisen und Anregungen an der Teilfortschreibung des Regionalen Raumentwicklungsprogramms Westmecklenburg Energie zu beteiligen. Einzusehen sind die Unterlagen im Internet unter www.raumordnung-mv.de und www.westmecklenburg-schwerin.de sowie im Amt für Raumordnung und Landesplanung Westmecklenburg in Schwerin, in den Verwaltungen der Landkreise Nordwestmecklenburg und Ludwigslust-Parchim und der kreisfreien Stadt Schwerin sowie in den Verwaltungen der Ämter und der amtsfreien Städte und Gemeinden im Bereich des Planungsverbandes.