Parchim : Händelchor: Advent mit Vivaldi

von Christiane Großmann

06. Dezember 2018, 11:08 Uhr

Werke des berühmten venezianischen Barockmeisters Antonio Vivaldi dominieren in diesem Jahr am dritten Adventssonntag das festliche Konzert in der Katholischen Kirche St. Joseph: Der Händelchor und das collegium musicum Parchim bringen ihr musikalisches Programm am 16. Dezember in einer Doppelaufführung um 15 Uhr und um 17.30 Uhr zu Gehör.

Zu Beginn erklingt ein Concerto für Streichorchester in e-Moll, bevor Heike Kemsies als Solistin auf der Querflöte das Konzert F-Dur vortragen wird. Den rein instrumentalen ersten Teil des Programms schließen Sigrun Haß und Benjamin Volk (Violine) sowie Volker Schubert (Violoncello) begleitet vom collegium musicum unter Leitung von Wolfgang Friedrich mit dem Concerto grosso d-Moll op.3/11 ab. Als Höhepunkt erklingt dann im zweiten Teil des Programmes Vivaldis prachtvolle mehrsätzige Vertonung des „Gloria“. Sie wird vom Händelchor im Zusammenwirken mit den Gesangssolistinnen Christa Maier (Sopran) und Julia Ginsbach (Alt) sowie dem durch zusätzliche Instrumentalisten verstärkten collegium musicum vorgetragen.

Bereits am kommenden Sonntag wird der Händelchor in Parchim mit bekannten Advents- und Weihnachtsliedern auftreten. Traditionell bestreitet der Chor am zweiten Adventssonntag zunächst um 15 Uhr im „Uns Pütter Hus“ ein kleines Konzert. Um 17 Uhr beschließt er dann in der Marienkirche den dreitägigen Programmreigen zum Adventsmarkt. Dort spielt auch das collegium musicum bereits um 16.30 Uhr gemeinsam mit Bianka Schubert (Blockflöte).

Mit den Weihnachtsauftritten beenden beide Parchimer Ensembles unter der Leitung von Wolfgang Friedrich ihr anspruchsvolles musikalisches Programm im Jubiläumsjahr 2018. Der Händelchor feierte sein 70-jähriges, das collegium musicum sein 25-jähriges Bestehen.