von svz.de

23. Juli 2019, 05:00 Uhr

Das Gutshaus in Lancken feiert am kommenden Wochenende, 27. Juli, Sommerfest. Tor und Türen des großteils in den Urzustand zurückgebauten Gutshauses werden sich weit öffnen. „Fünfzig Lanckener“, sagt Thomas Lettner erfreut, „haben ihre Teilnahme schon zugesagt.“ Er ist der Gutsherr und Restaurators des Schmuckstücks.