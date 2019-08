Parchim : Grundkurs zur Buchführung

von svz.de

15. August 2019, 05:00 Uhr

In einem Grundkurs der Volkshochschule über kaufmännische Buchführung werden den Teilnehmern die entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen sowie grundlegende Buchführungskenntnisse des Geschäftsgeschehens vermittelt. Neben Einzelthemen (Inventur, Bilanz, Kontenarten, Umsatzsteuer) wird auch die Struktur der doppelten Buchführung im Vordergrund stehen, um es den Teilnehmern zu ermöglichen, relativ schnell Buchungen in der Praxis nachvollziehen und anwenden zu können. Außerdem werden Jahresabschluss und weiterführende Buchungen betrachtet. Der Kurs findet vom 27. August bis 24. September jeweils dienstags von 17.30 bis 20 Uhr in Parchim statt. Anmeldungen und Rückfragen unter Telefon 03871/722-4303.