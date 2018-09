Parchim : Grünes Kleinod putzt sich heraus

Zum Tag des offenen Denkmals lud eine Tour auf die Großbaustelle Wallanlagen

von Carlo Ihde

10. September 2018, 12:00 Uhr

Die Bauzäune reihen sich. Auch an die Warnhinweise haben sich die Parchimer seit Januar gewöhnt. Seitdem ist kein Reinkommen in die Wallanlagen, das etwa 4,5 Hektar große grüne Garten- und Bodendenkmal mitten in der Stadt. Das Gelände ist Baustelle, Betreten verboten. So viele Besucher wie am Sonnabend haben die frisch verlegten Wege daher noch nicht gesehen. Ausnahmsweise öffneten Stadt und Heimatbund die Gitter zu einer geführten Tour. Zum Tag des offenen Denkmals folgten fast 80 Besucher der Einladung, die Anlage zu erlaufen, die gerade der größten Frischekur ihrer Geschichte unterzogen wird.

Die Neugier ist verständlich groß. „Wir wollen heute Zweifel ausräumen, weil es doch Diskussionen der ein oder anderen Art gegeben hat“, sagt Mark Riedel vom Heimatbund Parchim. Die Baumfällungen stießen bei manchen Parchimern auf Widerspruch. Nicht jedem war zu vermitteln, dass bei einer grundständigen Sanierung auch Bäume fallen müssen, durch Neupflanzungen der Bestand zu verjüngen ist, damit nicht in wenigen Jahrzehnten alle Baumriesen gleichzeitig krank oder brüchig werden. Er hätte sich eine bessere Kommunikation durch die Stadt gewünscht, sagt etwa Stadtführer Wolfgang Westpfahl. Doch die Argumente sind ausgetauscht, die Wogen etwas geglättet. Zeit, die Anlage selbst in Augenschein zu nehmen.

Wildwuchs und unfachgemäße Pflege hatten dafür gesorgt, dass die Wälle in ihrer Struktur nicht mehr zu erkennen waren. Unter dem Begriff „denkmalgerechte Sanierung“ sei eben auch zu fassen, dass man die ursprünglichen Strukturen wieder herausarbeitet, so Karola Kimmen, Sachbearbeiterin für Grünanlagen in der Parchimer Verwaltung, während der Führung. 104 Bäume, die historisch ihren Platz in den Anlagen hatten, werden neu gepflanzt. Wo sich an den Böschungen lichte Stellen zeigen, wird nachverdichtet um die Hänge gegen Erosion und Ausspülung zu schützen. Die Pflanzungen sind voraussichtlich für den November geplant.

Doch die Anlagen bleiben in der Gegenwart, was sie historisch waren: Eine Senke, umgeben von Gewässern. Im Frühjahr und Herbst nach andauernden Regenfällen kann sich auch weiterhin Wasser in den tieferliegenden Bereichen sammeln. „Am tiefsten Punkt steht man unterhalb des Spiegels des Wockersees“ verdeutlich Karola Kimmen die naturräumlichen Bedingungen. In Sichtweite der Stelle, wo früher ein Pavillon stand und nach Abschluss der Arbeiten eine Ruheplattform mit Informationstafel von Hecken umgrenzt wird, tritt durch den Hangdruck gelegentlich Wasser des gekappten Hungerbachs aus. Die Wallanlagen bleiben ein offenes System.

Bis zum Ende des Jahres sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Gebaut wird mit Mitteln aus dem Europäischen Regionalentwicklungsfond (EFRE) und einem Eigenanteil von 30 Prozent. Die Summe von 1,2 Millionen Euro wird vermutlich nicht ganz ausgeschöpft werden.

Wenn die Zäune endgültig beiseite geräumt sind, bleiben nur noch wenige Wünsche offen. Einer betrifft die sogenannten Bliedensteine, steinerne Kanonenkugeln, mit denen einst die Stadtmauer ins Visier genommen wurde. Heute liegen sie am Ostring. Der Heimatbund wünscht sich, dass sie wieder in die Wallanlagen zurückziehen.