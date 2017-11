Parchim : Groß und Klein zieht es zum Martinimarkt

vergrößern 1 von 1 Foto: Wolfried Pätzold 1 von 1

von Wolfried Pätzold

erstellt am 03.Nov.2017 | 17:30 Uhr

Schausteller und Stadtoffizielle gaben Freitagnachmittag den offiziellen Startschuss für die 332. Auflage des legendären Martinimarktes auf dem Festplatz an der Parchimer Bergstraße. Bis Montagabend laden mehr als 80 Schausteller zum größten Jahrmarkt in Mecklenburg ein. Zahlreiche Attraktionen sind erstmals in Parchim zu erleben.