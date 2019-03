Parchim : Gottesdienst für Patienten

von svz.de

13. März 2019, 07:27 Uhr

In Krankheit Gott begegnen: In Parchim wird am Sonnabend dieser Woche ein Patientengottesdienst gefeiert. Eingeladen sind Patienten, ihre Angehörigen sowie alle Interessierten. Wer keiner Gemeinde oder Kirche angehört, ist ebenso herzlich willkommen.

Gemeinsam gestaltet wird dieser besondere Gottesdienst von Mitarbeitern aus Kirchen und dem Gesundheitsbereich. Auf Wunsch wird ein persönliches Segnungsgebet angeboten. Der Patientengottesdienst findet am 16. März ab 16 Uhr im Gemeindezentrum am Ziegeleiweg 1c statt. Parkplätze stehen direkt am Gebäude zur Verfügung. Ein barrierefreier Zutritt ist möglich.