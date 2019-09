Parchim : Gottesdienst beginnt später

Landesbischöfin von Mecklenburg-Vorpommern hält die Predigt

von Christina Köhn

17. September 2019, 05:00 Uhr

In dieser Woche feiert die evangelische Grundschule Paulo Freire ihr 20-jähriges Bestehen mit einer Festwoche. Dazu findet am heutigen Dienstag, 17. September, ein Festgottesdienst in der Marienkirche statt. Dieser beginnt jedoch nicht wie angekündigt um 15 Uhr, sondern eine Stunde später. Ab 16 Uhr wird die Landesbischöfin der Nordkirche, Kristina Kühnbaum-Schmidt, die Predigt halten.