Parchim : Gespräch über die Menschenrechte

von Onlineredaktion SVZ

30. Januar 2019, 05:00 Uhr

Um Menschenrechtspolitik geht es bei einem Gespräch mit dem SPD-Bundestagsabgeordneten Frank Junge. Er lädt am Freitag, 1. Februar, um 18.30 Uhr zu einer öffentlichen Veranstaltung in sein Bürgerbüro, Lange Straße 38, 19370 Parchim, ein. Sein Gast Frank Schwabe ist Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion für Menschenrechte & humanitäre Hilfe und außerdem Vorsitzender der Fraktion der Sozialisten, Demokraten und Grünen in der Parlamentarischen Versammlung des Europarates. Aus seiner Arbeit heraus kann er direkt Einblick in die Weiterentwicklung der nationalen, europäischen und internationalen Instrumente des Menschenrechtsschutzes geben und erläutern, was diese auch für uns bedeuten. Denn auch an der Peripherie Europas gibt es noch immer Länder, in denen Minderheitenpolitik, Meinungs-, Presse- und Versammlungsfreiheit nicht selbstverständlich sind. Anmeldung per Mail unter frank.junge@bundestag.de oder Telefon: 030 / 22 77 39 20.