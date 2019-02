Domsühl : Gerüstet für den Wahltag

von svz.de

27. Februar 2019, 14:37 Uhr

Während in manchen Gemeinden noch händeringend nach Wahlhelfern für die anstehende Kommunal- und Europawahlen am 26. Mai gesucht wird, hat Domsühl seine Schäfchen im Trockenen. Und nicht nur das. „Wir haben sogar noch personelle Reserven für den Fall, dass am Wahltag der eine oder andere kurzfristig vielleicht doch nicht kann“, informiert Bürgermeister Hans-Werner Beck. Auch die Aufwandsentschädigung ist hier schon beschlossen: 45 Euro für den Vorsitz und 40 Euro für Beisitzer.