Crivitz/Parchim : Gemeinsame Geburtenstation

Katastrophenstimmung in Crivitz, gemischte Reaktionen in Parchim

von Katja Frick

06. Dezember 2019, 19:00 Uhr

„Wir sind hier mit Beifall verabschiedet worden“, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) nach einer Personalversammlung in der Asklepios-Klinik Parchim. Er besuchte am Freitag nach Bekanntwerden der Entscheidung über die Schließung der Geburtenstation in Crivitz und die Stärkung dieser Abteilung in Parchim beide Krankenhäuser. „Das ist eine Lösung, die uns vor 14 Tagen noch niemand zugetraut hat“, so Glawe. Ebenfalls in der Asklepios-Klinik soll die Versorgung von Kindern und Jugendlichen statt auf einer 24-Stunden-Station in einer Tagesklinik mit vier Betten abgesichert werden. Dafür soll zunächst ein Kinderarzt angestellt werden, der vom Land bezahlt wird. „Wir sind dazu bereit“, so Glawe. Ein Arzt koste 150 000 Euro im Jahr. „Wir sehen uns das an und wenn Bedarf besteht, stellen wir einen zweiten Kinderarzt ein“, erklärte Guido Lenz, Regionalgeschäftsführer für Asklepios in MV und Brandenburg.

Kein wirtschaftliches Arbeiten möglich

Rein praktisch bedeutet die „Bündelung der Kräfte“ der beiden Konzerne Mediclin und Asklepios im Bereich Gynäkologie und Geburtshilfe, dass die traditionsreiche und sehr beliebte Geburtsabteilung in Crivitz geschlossen wird. „Allen Ärzten und Hebammen werden von uns Verträge angeboten“, erläuterte Guido Lenz. Dieses Vorgehen sei vernünftig, wenn an beiden Standorten zu wenig Kinder geboren würden, um wirtschaftlich zu arbeiten, aber auch angesichts des Fachkräftemangels. „Es handelt sich um sechs Ärzte und sechs Hebammen, die aktuell im Krankenhaus Crivitz arbeiten“, sagte die Sprecherin des Mediclin-Konzerns. „Wir haben mit Ärzten und Hebammen in Crivitz gesprochen, die ihre Bereitschaft signalisiert haben, nach Parchim zu kommen“, informierte Guido Lenz. „Wir gehen von einem Vertragsbeginn zu Jahresbeginn aus“, ergänzte Matthias Dürkop, Geschäftsführer der Parchimer Klinik.

Hat das Krankenhaus Crivitz eine Zukunft?

Der Minister betonte, die Schließung der Geburtenstation in Crivitz bedeute nur eine Strukturveränderung für die Klinik und damit eine Stabilisierung. „Das Krankenhaus Crivitz hat eine Zukunft. Der Standort bleibt unangetastet“, so Glawe. Die Betten, die in der Geburtsabteilung frei werden, würden für eine Erweiterung der Geriatrie genutzt. „Das ist auf keinen Fall der Anfang vom Ende“, sagte auch Mediclin-Sprecherin Gabriele Eberle. „Wir bieten den Schwestern und Pflegern Einsatzmöglichkeiten auf den anderen Stationen unseres Hauses.“

Frick

Protestaktion für 17. Dezember geplant

„Das ist eine Katastrophe. Crivitz fühlt sich, als ob es für Parchim weichen muss“, sagte Anna Schade, die die Facebookseite „Schaukasten für Crivitz und Umgebung“ mit Tausenden Followern betreibt. „Wenn es 100 Geburten zu wenig gibt, dann muss es einen finanziellen Ausgleich geben.“ Am Sonnabend um 11 Uhr soll in Crivitz eine Protestdemonstration stattfinden. Auch Nastja-Maria Lange aus Parchim, die mit ihrer Online-Petition seit Monaten gegen die Schließung der Kinderstation kämpft, war unzufrieden: „Das ist keine Lösung“ sagte sie. „Wir werden weiter für die Kinderstation kämpfen und am 17.12. vor dem Kreistag demonstrieren.“