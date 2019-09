Parchimer umland : Gemeinden beraten

Gemeindevertreter tagen in Rom und in Groß Godems

von Carlo Ihde

18. September 2019, 05:00 Uhr

Herbstzeit ist Sitzungszeit, so auch in den Gemeinden im Amtsbezirk Parchimer Umland. Die Gemeindevertretung von Rom tagt heute Abend öffentlich ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus. Unter anderem beschäftigen sie sich mit der aktuellen Brandschutzbedarfsplanung und Fragen des Gemeindehaushaltes. Morgen um 19 Uhr treffen sich die Groß Godemser Gemeindevertreter in der örtlichen Grundschule. Hier geht es unter anderem um die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes. Die Gemeinde kann sich seit 2012, ähnlich wie die meisten Umlandgemeinden, nicht konsolidieren. In beiden Orten haben Einwohner die Möglichkeit, sich auf der Sitzung mit Fragen an ihre Gemeindevertretung zu wenden.